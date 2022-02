Sie waren wie eine richtige Familie! Candace Cameron Bure (45) wurde durch ihre Rolle in der 90-er Jahre Kultserie Full House bekannt. Darin übernahm die Beauty die Rolle von D.J. Tanner, der ältesten Tochter von Danny Tanner, einem alleinerziehenden Witwer. Dieser wurde vom kürzlich überraschend verstorbenen Bob Saget (✝65), gespielt. Aber auch außerhalb des Scheinwerferlichts standen sich Candace und ihr Serienvater Bob sehr nah und waren eng befreundet!

Vor wenigen Tagen war Candace zu Gast in der Today Show und erzählte, wie sie mit dem Verlust von Bob umgeht: "Ich kann immer noch nicht glauben, dass er für immer weg ist – ich kann es einfach nicht. Mein Hirn hat das noch nicht begriffen", beschrieb sie ihre derzeitige Gefühlslage. Weiter berichtete sie, wie eng sich die beiden trotz des Altersunterschiedes standen: "Ich meine, er war wirklich einer meiner engsten Freunde."Dass sie nun nicht mehr seine Witze hören und keine Umarmungen mehr von ihrem Kollegen bekomme, sei unerträglich für die 45-Jährige.

Bereits kurz nach dem Tod von Bob hatte sich Candace in den sozialen Medien gemeldet und ihre Bestürzung über den plötzlichen Verlust ihres Freundes gezeigt. Jedoch ist die Schauspielerin froh über den Zusammenhalt in ihrer TV-Familie: "Diese Woche war eine der härtesten Wochen in meinen Leben und dennoch war es unglaublich schön, dank meiner Familie und Freunden."

Getty Images Bob Saget und Candace Cameron Bure bei den Creative Arts Emmy Awards, 2018

Getty Images Candace Cameron Bure, Schauspielerin

Getty Images Der "Fuller House"-Cast gewinnt einen People's Choice Award in L.A. im Januar 2017

