Candace Cameron Bure (45) trauert um einen engen Freund! Die US-Amerikanerin schaffte durch ihre Rolle der D.J. Tanner in der beliebten Sitcom Full House ihren schauspielerischen Durchbruch. In über 192 Episoden wirkte sie an der Seite von John Stamos (58) und auch Bob Saget (✝65) mit. In der vergangenen Woche verstarb der einstige Danny-Tanner-Darsteller jedoch ganz überraschend. Nach Bobs Tod zollte Candace ihm nun auf kreative Weise Tribut!

Via Instagram teilte die 45-Jährige einen Schnappschuss mit ihrem Schauspielkollegen Dave Coulier (62), der in "Full House" Joey Gladstone verkörperte. Die beiden schwelgten gemeinsam in Erinnerungen an Bob. Candace schilderte, wie nah ihr der Tod ihres Co-Stars gegangen sei: "Diese Woche war eine der härtesten Wochen in meinen Leben, und dennoch war es unglaublich schön, dank meiner Familie und Freunden." Auf dem Foto ehrte sie Bob zudem auf ganz besondere Weise: Candace trug ein dunkelblaues Sweatshirt, auf dem geschrieben stand: "Liebe wie Jesus, umarme wie Bob Saget." Dieses Bild teilte Dave ebenfalls im Netz.

Der Schauspieler kannte Bob fast sein halbes Leben. Deshalb ist der Tod seines engen Freundes besonders schmerzlich für den 62-Jährigen. Bereits vor einigen Tagen hatte Dave Bob auf Instagram emotionale Worte gewidmet: "Ich wünschte, ich könnte mich jetzt an dich lehnen, um all diese Tränen durchzustehen."

candacececbure / Instagram Die "Full House"-Stars Dave Coulier und Candace Cameron Bure im Januar 2022

Netflix/Michael Yarish Kimmy, Danny, D.J. und Stephanie bei "Fuller House", Staffel fünf

United Archives GmbH / ActionPress Dave Coulier, John Stamos und Bob Saget bei "Full House", 1987

