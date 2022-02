Es war eine große Überraschung! Anlässlich ihres 70. Thronjubiläums hielt Queen Elizabeth II. (95) eine Ansprache. In dieser adressierte sie auch ihre Schwiegertochter Herzogin Camilla (74), die seit 2005 mit dem Thronfolger Prinz Charles (73) verheiratet ist. In ihrer Rede machte die Monarchin kund, dass Camilla nun den Titel "Queen Consort", also Königsgemahlin, tragen darf, was eine große Ehre erbietet. Nun meldete sich Prinz Charles zu diesem Entschluss zu Wort!

Wie The Sun berichtete, bedankte sich der älteste Sohn der Queen mit einer eigenen Rede während der Jubiläumsfeier für diese Ehrerbietung an seine Frau. "Wir sind uns der Ehre, die der Wunsch meiner Mutter bedeutet, zutiefst bewusst", erklärte er. Denn damit ist der Status von Camilla geklärt, sollte Charles einmal auf den Thron nachrücken – zuvor war jahrelang unklar, welche Rolle die 74-Jährige einmal spielen darf.

Charles bedankte sich in seiner Rede aber nicht nur bei seiner Mutter, sondern sprach auch sein Lob und seine Bewunderung für seine Liebste aus. "Während wir gemeinsam versucht haben, Ihrer Majestät und den Menschen in unseren Gemeinden zu dienen und sie zu unterstützen, war meine geliebte Frau stets meine treue Stütze", schwärmte er.

Anzeige

Getty Images Queen Elizabeth II. und Herzogin Camilla bei einem Event in London, Oktober 2015

Anzeige

Getty Images Prinz Charles, November 2021

Anzeige

Getty Images Herzogin Camilla in London, 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de