Jetzt ist es offiziell! Die Liebesgeschichte von Prinz Charles (73) und Herzogin Camilla (74) sorgte in der Vergangenheit für viele Schlagzeilen. 2005 konnten die beiden dann heiraten. Allerdings wurde bis heute nicht geklärt, welche Rolle Camilla einnehmen wird, wenn Charles zum König gekrönt wird – bis jetzt: Nun verkündete die Queen (95), dass die Herzogin bei Charles Krönung offiziell den Titel "Queen Consort", also Königsgemahlin, tragen wird.

In ihrer Botschaft an die Nation anlässlich ihres Platin-Jubiläums machte es Queen Elizabeth II. endlich öffentlich: Herzogin Camilla wird zur "Queen Consort", also Gemahlin des Königs ernannt, wenn Charles der Queen auf den Thron folgt: "Und wenn mein Sohn Charles zu gegebener Zeit König wird, weiß ich, dass Sie ihm und seiner Frau Camilla die gleiche Unterstützung zukommen lassen werden, die Sie mir zuteilwerden ließen." Damit setzt das britische Oberhaupt den jahrelangen Spekulationen rund um Camillas zukünftige Rolle in der königlichen Familie endgültig ein Ende.

Ein Sprecher des Clarence House erklärte nach dieser Ankündigung: "Charles und seine Frau Camilla freuen sich sehr darüber und fühlen sich geehrt, dass diese Entscheidung für sie getroffen wurde."

Getty Images Queen Elizabeth II, Februar 2022

Getty Images Herzogin Camilla, November 2021

Getty Images Prinz Charles, Herzogin Camilla, Queen Elizabeth II., Prinz William und Herzogin Kate

