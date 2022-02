In den vergangenen Wochen hatte Netflix einiges für Thriller-Fans zu bieten! So gab es im Januar endlich brandneue Staffeln von den Hit-Shows "Ozark", "After Life" und "The Sinner". Alle drei punkten mit einer packenden düsteren Story. Wer diese Geschichten gemocht hat und auf eine ordentliche Portion schwarzen Humor steht, wird diese neue Serie lieben: "The Woman in the House Across the Street from the Girl in the Window" erobert gerade die Netflix-Charts!

Die Mini-Serie mit dem superlangen Titel lässt sich wohl am besten in den Genres Thriller und Komödie einordnen. "The Woman in the House Across the Street from the Girl in the Window" erzählt die Geschichte einer Hausfrau mit einem Alkohol- und Tablettenproblem, die glaubt, Zeugin eines Mordes geworden zu sein – und daraufhin versucht, den Fall auf eigene Faust aufzuklären. Das Lustige: Im Laufe der acht Episoden werden etliche berühmte Gruselgeschichten parodiert!

Die Hauptrolle der Anna spielt das schöne Hollywood-Sternchen Kristen Bell (41). Auch der Co-Star der früheren Veronica Mars-Darstellerin kann sich sehen lassen: Hottie Tom Riley verkörpert Annas Nachbar Neil. Man kennt den hübschen Briten schon aus Serien wie "The Nevers", "Da Vinci's Demons" oder "Dr. Monroe".

COLLEEN E. HAYES/NETFLIX Kristen Bell in "The Woman in the House Across the Street from the Girl in the Window"

