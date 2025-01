Über 97.400 Euro: Kristen Bells Mega-Spende rettet Leben

Kristen Bell (44) beendete das Jahr mit einer beeindruckenden Geste der Großzügigkeit: Über umgerechnet 97.400 Euro spendete der Hollywoodstar, um Menschen bei der Begleichung ihrer medizinischen Rechnungen zu helfen. Die Frozen-Synchronsprecherin arbeitete dabei mit dem Social-Media-Star Tommy Marcus, bekannt als Quentin Quarantino, zusammen, wie dieser Ende Dezember auf Instagram teilte. Marcus hatte Kristen ursprünglich in einer Direktnachricht gebeten, eine einzelne GoFundMe-Kampagne zu teilen, doch Kristen entschied sich, weit mehr zu tun: "Wir müssen mehr Dinge wie diese tun, die Welt braucht das." Tommys Vorschlag, dass Kristen die jeweilige Spendenaktion, die er auf seiner Seite einstellt, beenden könne, sobald sie die Hälfte des gewünschten Betrags erreicht hat, sorgte bei der zweifachen Mutter für Begeisterung. Ein Beispiel: Für die Behandlung der Leukämie eines jungen Mädchens namens Mia spendete Kristen die restlichen rund 20.400 Euro.

Die Aktion geht auf Kristens Wunsch zurück, das Geld gezielt an Bedürftige zu bringen. Das Helfer-Duo beschloss also, gemeinsam Spendenaktionen effektiver und schneller abzuschließen. Unter anderem unterstützte Kristen auch die Behandlung eines Patienten namens Murilo, dessen Leukämie-Kampagne sie mit knapp 25.000 Euro bezuschusste. Marcus würdigte die "Veronica Mars"-Darstellerin auf Instagram und erklärte, dass dieses Projekt eines der "wichtigsten und wirkungsvollsten" sei, an denen er je gearbeitet habe. Gemeinsam riefen die beiden dazu auf, das Projekt durch Spenden, Likes und Shares größer zu machen und weitere prominente Unterstützer zu gewinnen.

Kristen Bell, die schon seit Jahren offen über ihre psychische Erkrankung spricht, gilt als eine der engagiertesten Influencerinnen in Hollywood und beeindruckt nicht nur mit ihrem Erfolg, sondern auch mit ihrer Lebensphilosophie. Seit 2013 ist sie mit Dax Shepard (50) verheiratet, mit dem sie zwei Töchter, Lincoln (11) und Delta (10), hat. Das Ehepaar engagierte sich bislang vor allem für das Wohl von benachteiligten Kindern weltweit. Unter anderem für "Invisible Children Inc.", eine Organisation, die sich um Kriegswaisen in Uganda kümmert, waren sie tätig. In ihrer Freizeit legt sie viel Wert auf ausreichend Zeit mit ihrer Familie. Mit ihrer positiven Ausstrahlung – sei es privat oder bei wohltätigen Aktionen – hat Kristen immer wieder bewiesen, dass sie nicht nur in Filmen, sondern auch im echten Leben ein echtes Vorbild sein kann.

Getty Images Kristen Bell, Schauspielerin

Instagram / kristenanniebell Dax Shepard und Kristen Bell mit ihren beiden Töchtern, August 2021

