Kristen Bell teilt seltene Einblicke in ihr Familienleben

Ein seltener Einblick in das Familienleben von Kristen Bell (44) und Dax Shepard (50) hat die Herzen ihrer Fans höher schlagen lassen. Zum 50. Geburtstag des "Armchair Expert"-Moderators teilte Kristen eine Reihe von Fotos auf Instagram, darunter auch einen Schnappschuss mit ihren Töchtern Lincoln und Delta. Auf dem Bild sieht man die beiden Mädchen, gekleidet in schwarz-weißen Shirts und französischen Barettmützen, gemütlich mit ihrem Vater im Bett kuscheln. Dax liegt dabei oberkörperfrei zwischen den beiden, küsst Delta liebevoll auf die Lippen, während Lincoln sich breit lächelnd an ihn anschmiegt. Aus Rücksicht auf die Privatsphäre der Kinder hat Kristen ihre Gesichter mit Herz-Emojis unkenntlich gemacht.

Die weiteren Fotos im Posting zeigen auch Kristen und Dax in engen Umarmungen und bei ausgelassenen Momenten – ein deutlicher Beweis für den familiären Zusammenhalt an diesem besonderen Tag. Dax, der durch seine lange Ehe mit Kristen und seinen erfolgreichen Podcast bekannt ist, hat immer wieder betont, wie wichtig ihm seine Familie ist. Doch solche intimen Einblicke sind selten: Kristen und Dax schützen ihre Kinder seit jeher vor der Öffentlichkeit und teilen nur ausgewählte Augenblicke aus ihrem Privatleben mit ihren Fans. "Ich möchte, dass meine Kinder eine Kindheit haben, die von Paparazzi und öffentlichem Druck verschont bleibt", erklärte Kristen in der Vergangenheit.

Das Paar, das seit 2013 verheiratet ist, ist bekannt für seine humorvolle und offene Art. Kristen, die für ihre Rollen in Filmen wie "Die Eiskönigin" und der Serie "Veronica Mars" gefeiert wird, und Dax, der unter anderem in "Parenthood" glänzte, haben oft über die Herausforderungen gesprochen, die das Eheleben und die Kindererziehung mit sich bringen. Trotz aller Höhen und Tiefen, die sie in ihrer Beziehung durchlebt haben, gelten sie als eines der bodenständigsten Paare Hollywoods. Neben der Schauspielerei und Dax' Podcast-Projekten lieben sie es, Zeit als Familie zu verbringen – sei es beim Kuscheln im Bett oder bei ihren gemeinsamen Reisen.

Instagram / kristenanniebell Dax Shepard mit seinen Töchtern, seltene Familieneinblicke

Getty Images Dax Shepard und Kristen Bell bei den Independent Spirit Awards 2015

