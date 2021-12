Im kommenden April ist es endlich so weit: Nach langem Warten durch mehrere Verspätungen erscheint der dritte Teil aus der Phantastische Tierwesen-Reihe im nächsten Jahr im Kino! Die beliebten Filme thematisieren die Geschichte, Entwicklung und Ereignisse innerhalb der Zauberei, die sich allerdings vor den Geschehnissen in den berühmten Harry Potter-Filmen zugetragen haben. Für alle Fans, die sich die Wartezeit bis zum Kinostart etwas versüßen wollen, gibt es jetzt tolle Neuigkeiten: Alle "Harry Potter"- und "Phantastische Tierwesen"-Filme, die bisher erschienen sind, kommen bald zu Netflix!

Das gab der Streaming-Riese jetzt unter anderem auf Instagram bekannt. Am 1. Januar gehen nicht nur alle acht "Harry Potter"-Streifen, sondern auch die beiden ersten Teile von "Phantastische Tierwesen" online! Auch für Action-Fans ist im kommenden Monat ein absoluter Hit dabei: "John Wick: Kapitel 3" mit Matrix-Star Keanu Reeves (57) in der Hauptrolle kommt am 23. Januar mit ins Programm. Am 3. Januar kommt außerdem noch "3 Engel für Charlie" hinzu.

Auch an der Serienfront kann sich der Netflix-Januar sehen lassen! Am 14. Januar kommt endlich die lang ersehnte dritte Staffel der düsteren britischen Show "After Life" von und mit dem Comedian Ricky Gervais (60) heraus. Auch auf die folgende Fortsetzung haben die Fans ewig gewartet: Der erste Teil von "Ozark"-Staffel vier erscheint am 21. Januar. Mindestens genauso gespannt waren die User auf "The Sinner"-Staffel vier, die am 26. Januar online geht. Und wer mehr Lust auf Trash hat, kann sich am 19. Januar über Staffel drei von Finger weg! freuen.

United Archives GmbH/ Action Press Daniel Radcliffe, Rupert Grint und Emma Watson in "Harry Potter"

Getty Images Keanu Reeves bei der "The Matrix Resurrections"-Premiere in San Francisco

Getty Images Ricky Gervais, britischer Comedian

