Hatte Filip Pavlovic (27) es im Dschungelcamp-Finale etwa zu leicht? Am Samstagabend durfte sich der einstige Bachelor in Paradise-Kandidat über die Krone freuen: Nach über zwei Wochen am Lagerfeuer wurde der Blondschopf zum Dschungelkönig 2022 ernannt. Im großen Finale musste er in einer letzten Prüfung noch einmal zeigen, dass er dieses Titels würdig ist – doch war Filips Herausforderung im Vergleich zu einfach?

Nachdem der Hamburger sich schon durch mehrere Essensprüfungen gewürgt hatte, musste er im Showdown eigentlich nur durchhalten: Filip lag in einem sternförmigen Behälter, nach und nach wurden Krabbeltiere, Krokodile und Schlangen über ihn geschüttet. Insgesamt musste der 28-Jährige zehn Minuten nur verharren – mehr nicht. Nach Ablauf der Zeit bekam er fünf Sterne überreicht.

Viele Fans zeigten sich nach Filips Prüfung eher unzufrieden – zu leicht sei sie gewesen. "Wie, der muss nur daliegen und abwarten? Ich meine, ich möchte nicht tauschen, aber diese Prüfung ist nicht für einen König gedacht!", schrieb ein Zuschauer auf Twitter. Weitere User stimmten da zu: "Im Vergleich zur Essensprüfung ist diese sehr entspannt!"

