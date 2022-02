Sie will ihn umhauen! Christina Aurora kämpft bei der diesjährigen Bachelor-Staffel um das Herz von Rosenkavalier Dominik Stuckmann (30). Die Fotografin geht ganz selbstbewusst an das Liebesabenteuer heran: Mit ihrer kurvigen Figur wünscht sie sich, ein Zeichen für Body Positivity zu setzen. Wie der Bachelor ihren Körper findet, sei ihr deshalb eigentlich egal. Promiflash verriet Christina, ob sie sich sonst eine Taktik für die Eroberung von Dominik zurechtgelegt hat.

"Ich verfolge keine Strategie", erklärte sie jetzt im Promiflash-Interview. Dominik solle sie genau so kennenlernen wie sie ist: "Mit allen meinen Kanten und Rundungen". Umgekehrt wolle auch die 30-Jährige alle Facetten des Junggesellen erleben. "Ich habe schließlich auch Ansprüche!", stellte sie klar. Besonders gegenseitige Aufmerksamkeit ist Christina dabei wichtig. "Mein Interesse steigt, wenn ich merke, dass er auch aufmerksam ist und sich Sachen gut merken kann", verriet sie. Dann würden ihre Augen ganz besonders zu glitzern anfangen.

Bis jetzt fiel die Münchnerin beim Bachelor besonders durch eine Szene auf: Sie unterstellte Konkurrentin Lara Honner (23), sie mit einem Messer bedroht zu haben und erzählte es so an die anderen Mädels in der Villa weiter. Die Promiflash-Leser sahen das jedoch anders: Lara sei in der Küche lediglich mit dem Messer ganz normal an ihr vorbeigegangen.

RTL Christina Aurora, Bachelor-Kandidatin 2022

Der Bachelor, RTL Dominik Stuckmann beim Bachelor-Auftakt

Der Bachelor, RTL Dominik Stuckmann und Lara Honner bei "Der Bachelor"

