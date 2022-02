So hatte sich Kate Merlan (34) ihre erste Nacht als verheiratete Frau nicht vorgestellt! Am Wochenende sorgten die Reality-TV-Bekanntheit und ihr Partner Jakub Jarecki für eine süße Überraschung: Nachdem sie Temptation Island V.I.P. erfolgreich überstanden hatten, haben die Turteltauben geheiratet! Das Neu-Ehepaar schwebt seitdem auf Wolke sieben. Gegenüber Promiflash verriet Kate aber jetzt: An ihrem großen Tag lief nicht alles glatt...

"Das größte Desaster war eigentlich, dass ich meine Hochzeitsnacht verschlafen habe", erinnerte sich das Tattoomodel im Interview mit Promiflash. Kate erklärte weiter, sich extra in heiße Dessous geschmissen zu haben – die seien dann aber nicht zum Einsatz gekommen: "Ich bin eingeschlafen, als mein Mann unter der Dusche stand. Ich habe morgens die Augen aufgemacht, lag da noch immer in meiner Hochzeitswäsche, Jakub schnarchend neben mir und ich dachte bloß: Das fängt ja richtig gut an!"

Doch auch ohne heiße Hochzeitsnacht sind Kate und Jakub nach ihrer Eheschließung mehr als happy. Der Fußballer machte seiner Frau sogar einen süßen Liebesbeweis und nahm ihren Namen an, wie Kate enthüllte: "Jakub ist jetzt ein Merlan, eher gesagt ein Merlan-Jarecki."

Sonstige Kate Merlan und Jakub Jarecki bei ihrer Hochzeit

Instagram / katemerlan Kate Merlan im Januar 2021

Instagram / jakubjarecki11 Kate Merlan und ihr Freund Jakub Jarecki

