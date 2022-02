Jennifer Lopez (52) kann einfach alles tragen! Die Sängerin flimmert mit ihrem neuen Film "Marry Me" schon bald wieder über die Kinoleinwände – und auch privat läuft es bei der "Jenny from the Block"-Interpretin ziemlich rund: Die Beauty ist mit ihrem Schatz Ben Affleck (49) immer noch total glücklich. Das sieht man der Schauspielerin auch an: J.Lo strahlt einfach in jedem Outfit!

Paparazzi fotografierten Jennifer in New York. Am Freitag gab es bei der 50-Jährigen im Rahmen der Promophase für ihren neuen Film mindestens drei Outfit-Wechsel. Morgens war sie in einem lässigen Jogger unterwegs, im weiteren Verlauf des Tages zog sie sich noch zweimal um – unter anderem erstrahlte sie in einem grün-gelben Kleid und einem grünen Mantel sowie in einem eleganten schwarzen Mantel mit sexy High Heels.

Jennifer weiß einfach, wie sie sich in heißen Outfits optimal in Szene setzen kann. Vor wenigen Wochen ließ sie ihre Fans sogar mitentscheiden, was sie trägt: Auf Instagram hatte sie ihre Fangemeinde abstimmen lassen, ob sie ihren Look mit oder ohne Jacke tragen soll.

MEGA Jennifer Lopez im Februar 2022 in New York

