Yasmin Boulaghmal (20) überrascht ihre Fans mit einer Enthüllung! Die Brünette hatte vergangenes Jahr bei Germany's next Topmodel teilgenommen. Während der Show sprach die Beauty auch öfter über ihren Freund Sean, in den sie sich kurz vor der Dreharbeiten verliebt hatte. Doch die junge Liebe des Models war nicht von allzu langer Dauer: Wie Yasmin jetzt verriet, ist sie inzwischen wieder Single!

In einer Frage-Antwort-Runde auf Instagram wollten die Follower der 20-Jährigen deren Beziehungsstatus wisse. Obwohl sie sich zu diesem Thema eigentlich nicht äußern wollte, erklärte Yasmin: "Ja, ich bin Single und wirklich sehr glücklich. Es gibt keinen Stress und wir sind echt im Guten auseinandergegangen. Ich genieße es gerade wie es ist!"

Yasmin ist jedoch nicht die einzige Kandidatin ihrer Staffel, deren Beziehung nach der Show in die Brüche ging. Auch Finalistin Soulin Omar ist inzwischen nicht mehr an ihren Freund vergeben, mit dem sie während der Show zusammen war – das machte sie im Sommer bekannt: "Es war auch schon vor der GNTM-Zeit ein bisschen schwierig zwischen uns. Es gab da so ein paar private Geschichten!"

Instagram / yasmin.gntm2021.official Yasmin Boulaghmal und ihr Freund

Instagram / yasminmiina Yasmin Boulaghmal, Model

Getty Images Soulin Omar bei "Ein Herz für Kinder" 2021

