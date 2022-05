Germany's next Topmodel ist augenscheinlich kein Zuckerschlecken. Neben dem Konkurrenzkampf müssen sich Heidi Klums (48) Mädels nämlich auch an eine ganze Reihe Regeln halten. Im Promiflash-Interview erzählt Yasmin Boulaghmal (20), die im vergangenen Jahr an der Castingshow teilnahm, dass es neben einem Handy-Verbot noch viele weitere Vorschriften gibt. So müssen die Mikrofone beispielsweise rund um die Uhr getragen werden. Auch um aufs Klo zu gehen, mussten die Nachwuchsmodels erst die Produktion um Erlaubnis bitten. "Solange es dir nicht schlecht geht oder so hast du zum Interview anzutreten. Das ist einfach so und das wussten wir auch alle von Anfang an", erzählte die 20-Jährige.

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de