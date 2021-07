Sie geht von nun an allein durchs Leben! Für die Germany's Next Topmodel-Finalistin Soulin Omar könnte es aktuell nicht besser laufen. Nach der diesjährigen Staffel kann sich die Beauty kaum noch vor Aufträgen retten. Doch tatsächlich hat ihr Privatleben darunter nun ein wenig gelitten. Wie Soulin jetzt gegenüber Promiflash verriet, ist sie schon seit einiger Zeit von ihrem Freund getrennt!

Bei dem Make-up-Launch-Event von got2b in Berlin traf Promiflash die Laufstegschönheit und hakte mal nach, wie es mit ihr und ihrem Liebsten nach "Germany's Next Topmodel" weitergegangen ist. "Tatsächlich sind wir leider nicht mehr zusammen. Es war auch schon vor der GNTM-Zeit ein bisschen schwierig zwischen uns. Es gab da so ein paar private Geschichten", erklärte die Beauty offen im Gespräch.

Bereits während der Castingshow hatten sich die beiden mehr und mehr voneinander distanziert – diese viermonatige Fernbeziehung habe dem Paar einfach den Rest gegeben. Dennoch betonte Soulin, dass nach der Trennung kein böses Blut zwischen den beiden fließe: "Wir sind aber im Guten auseinandergegangen. Es ist alles gut."

Soulin Omar, bekannt aus "Germany's next Topmodel"

Soulin Omar, GNTM-Kandidatin 2021

Soulin Omar, GNTM-Teilnehmerin 2021

