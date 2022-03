Wie anstrengend ist die Teilnahme an Germany's next Topmodel wirklich für die Mädchen? Die 17. Staffel von Heidi Klums (48) beliebter Castingshow ist im vollen Gange! Den Zuschauern werden wieder jede Menge Dramen, coole Shootings und knallharte Heidi-Momente geboten. Doch wie ist der Dreh eigentlich für die Kandidatinnen? Im Promiflash-Interview verrät Ex-Kandidatin Yasmin Boulaghmal (20) jetzt, wie ein typischer Tag bei GNTM so abläuft!

Das GNTM-Girl macht direkt klar: Viel geschlafen wird während der wochenlangen Dreharbeiten nicht! "Ich bin kein Mensch, der morgens so die beste Laune hat. Ich weiß nur noch, es geht ein Krankenhauslicht an und Musik, aber auf voller Lautstärke – und dann so eine Ansage: 'Good Morning!' Allein von diesem Wecker kriegt man übelst schlechte Laune", erinnert sich Yasmin. "Manchmal sind wir um 5 Uhr geweckt worden, manchmal um 6 oder 7 Uhr. Das war natürlich schlimm, weil wir erst um 2 Uhr oder so schlafen gegangen sind!"

Weiter schildert die Beauty: "Am Anfang habe ich mich morgens noch fertig gemacht, aber das macht gar keinen Sinn, weil man an den Sets eh geschminkt und gestylt wird." An aktiven Drehtagen würden die Kandidatinnen auch direkt morgens aufbrechen: "Dann kommt irgendwann die Stimme von oben und sagt: 'So Mädels, es geht los!' Dann gehen wir raus und sind in den Bus gestiegen... Da mussten wir getrennt voneinander sitzen und durften nicht reden, weil es da keine Kameras gab", verrät Yasmin.

An den Sets, an denen dann entweder geshootet oder gewalkt wurde, hätten die Kandidatinnen dann in der Regel acht bis neun Stunden verbracht. "Dann gab es eine Entscheidung oder so und dann ist man zurückgefahren. Abends haben wir immer nur gegammelt, geredet, Karten gespielt und dann sind alle peu à peu schlafen gegangen – wir hatten wirklich einen geregelten Tagesablauf", betont Yasmin. Und ab wann herrschte Bettruhe? "Die meisten sind so gegen 23 Uhr schlafen gegangen – manche haben nur eine Stunde geschlafen... ", erklärt die Influencerin.

Yasmin Boulaghmal, Ex-GNTM-Kandidatin

Yasmin Boulaghmal, Influencerin

Yasmin Boulaghmal, Ex-GNTM-Kandidatin

Model Yasmin Boulaghmal

