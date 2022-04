Wie läuft das bei Germany's next Topmodel eigentlich mit dem Geld? Die Kandidatinnen, die von Anfang bis Ende an der Castingshow teilnehmen, sind monatelang von zu Hause weg. Dementsprechend brauchen sie auch einiges wie Essen, Klamotten, Hygieneartikel und Co. – aber wer zahlt das eigentlich während der Dreharbeiten? Müssen die GNTM-Girls sich alles von ihrem Taschengeld kaufen oder übernimmt das die Produktion?

Diese Frage beantwortete die ehemalige Kandidatin Yasmin Boulaghmal (20) jetzt im Promiflash-Interview: "Wir haben natürlich alle Sachen mitgenommen, die wir brauchen, aber irgendwann ist da auch mal was leergegangen – und das wurde einem dann bezahlt. Egal ob Zahnbürste oder Zahnpasta oder wenn man einen Ausschlag hatte und eine bestimmte Creme gebraucht hat", berichtete die Influencerin. Das habe sie wirklich gefeiert! "Ich muss ganz ehrlich sagen: Wir haben nichts selber bezahlt, nichts! Dazu die schöne Erfahrung, da ist man echt dankbar."

Apropos Geld: Bekommen die Kandidatinnen eigentlich eine Gage für ihre Zeit bei GNTM? "Für die Teilnahme an sich nicht", betonte Yasmin. "Aber die Jobs wurden bezahlt. Und wenn man ins Finale kam, hat man eine Entschädigung bekommen. Aber das hat auch keinen gestört, wir wussten das ja vorher. Geld ist immer schön, aber wir waren auch nicht dort für das Geld!"

Yasmin Boulaghmal, Ex-GNTM-Kandidatin

Yasmin Boulaghmal

Yasmin Boulaghmal, Influencerin

