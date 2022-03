Bei Germany's next Topmodel stehen die Model-Anwärterinnen unter großem Druck. Das führt immer wieder zu Zickereien und Tränen. In der aktuellen Staffel ist besonders Kandidatin Noëlla Mbomba ein großer Streitpunkt, weil sie mit ihrer forschen Art immer wieder bei ihren Mitstreiterinnen aneckt. Erfahrungen mit solchen Auseinandersetzungen hat auch Yasmin Boulaghmal (20) gemacht: Sie schaffte es letztes Jahr auf Platz sechs. Promiflash verriet Yasmin jetzt, worum es in ihrer Staffel den meisten Streit gab.

"Es gab sehr, sehr viel Stress wegen des Essens", berichtete sie jetzt im Promiflash-Interview. Die verschiedenen Wünsche beim Kochen und beim Essen, aber auch beispielsweise das Abwaschen hätten das größte Konfliktpotenzial gehabt und schon die kleinsten Dinge Streit ausgelöst: "Es war irgendwann einfach nur noch Kinderkacke und man hat gemerkt, dass es nur der Stress ist." Ab und zu hätten die Models in der Villa zwar große Essen veranstaltet, bei denen jeder etwas anderes zum Teilen gekocht habe – doch das sei die Ausnahme gewesen.

Yasmin ist ein Erlebnis besonders in Erinnerung geblieben: Der sogenannte "Salami-Krieg". Sie habe sich extra Rindersalami für sich bestellt – die sei ihr dann weggegessen worden, was einen riesigen Streit auslöste. Zum Glück der 20-Jährigen habe es ihr kleiner Ausraster aber nicht in die finale Ausstrahlung geschafft. "Es ist eigentlich so dumm gewesen, wie wir uns teilweise benommen haben", resümierte sie.

Instagram / yasminmiina Yasmin Boulaghmal im März 2022

ProSieben / Richard Hübner Heidi Klum und Yu Tsai bei "Germany's next Topmodel"

Instagram / yasminmiina Yasmin Boulaghmal, GNTM-Kandidatin 2021

