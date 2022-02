Er ist schon ein kleiner Fußballstar! Cristiano Ronaldo (37) gehört zu den besten Fußballern aller Zeiten – klar, dass er sein Talent an seinen Nachwuchs weitergegeben hat. Sein ältester Sohn trägt mit Cristiano Ronaldo Jr. nicht nur den berühmten Namen seines Vaters, er spielt auch für denselben Verein: Der 11-Jährige kickt bei Manchester United in der Jugendauswahl, worauf sein Papa natürlich mächtig stolz ist. Trotzdem würde Cristiano seinen Nachwuchs nie zum Fußballspielen überreden.

In der Netflix-Dokumentation "I Am Georgina" über das Leben seiner Freundin Georgina Rodriguez (28) sprach der Weltfußballer über die Karriere seines Kindes. "Ich werde Cristiano Jr. niemals dazu zwingen, Fußball zu spielen", stellte er klar. Sein Sohn könne nur dann gut spielen, wenn er sich selbst für den Sport entscheide. "Er wird das machen, was er will", betonte der vierfache Vater. Am wichtigsten sei ihm das Glück seines Sohnes und dass er tue, was er liebe. "Ich werde ihn bei allem unterstützen", machte der Sportler deutlich.

Cristiano handelt also offenbar ganz im Interesse seines Sohnes und lässt ihn entscheiden. Trotzdem hat auch er strenge Regeln für seinen Sprössling. Kürzlich erklärte er, dass er dem Jungen trotz seines großen Wunsches noch kein Handy erlaube. "Das hat doch noch Zeit!", hatte der 36-Jährige seine Entscheidung begründet.

Instagram / cristiano Cristiano Ronaldo mit seinem Sohn Cristiano Jr.

Getty Images Cristiano Ronaldo und sein Sohn Cristiano Jr. 2017

Instagram / cristiano Cristiano Ronaldo mit seinen Kindern

