Georgina Rodriguez (27) ist ein echter Familienmensch. Seit 2016 geht die Beauty nun schon mit Fußballstar Cristiano Ronaldo (36) durchs Leben. Gemeinsam wurde das Paar im November 2017 Eltern einer Tochter. Aus früheren Beziehungen brachte der Kicker zudem noch drei weitere Kinder mit in die Partnerschaft. Kürzlich verkündeten die zwei nun, dass das Model erneut schwanger sei und Zwillinge erwarte. Jetzt veröffentlichte Georgina einen süßen Schnappschuss mit allen Kindern vom Bolzplatz.

Auf ihrem Instagram-Account postete die gebürtige Argentinierin nun eine Momentaufnahme vom Fußballplatz in Manchester. "Unterstützung für meinen großen Jungen", schrieb die 27-Jährige schlicht zu dem Foto. Offenbar feuerte die ganze Familie Cristiano Jr. (11) bei dessen Match an. Allein Papa Cristiano konnte offenbar nicht vor Ort sein. In den Kommentaren brachten im Anschluss viele Fans ihre Begeisterung über den Schnappschuss zum Ausdruck. So schrieb ein User beispielsweise, dass Georgina und die Kids wirklich eine tolle Familie seien.

Auch in ihrer Story teilte die stolze Mama einige Eindrücke von ihrem Wochenende. So veröffentlichte Georgina ein weiteres niedliches Familienbild von einem gemeinsamen Spaziergang mit den Kindern ihres Liebsten, auf dem nur Papa Cristiano fehlte. Augenscheinlich hatten die Sprösslinge des Models viel Spaß, denn auf einer der Aufnahmen war zu sehen, wie Alana (3) und Eva Maria (4) in dicken Jacken durch die Gegend rannten.

Georgina Rodriguez und Cristiano Ronaldo Jr. im November 2021

Georgina Rodriguez und ihre Kinder im November 2021

Cristiano Ronaldos Kinder Mateo, Cristiano Ronaldo Jr., Alana und Eva Maria im September 2021

