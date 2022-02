Heidi Klum (48) macht ein skurriles Geständnis! 1992 erfüllte sich die Bergisch Gladbacherin den Traum vom Modeln. In ihrer Karriere lief sie für die ganz großen Designer über den Laufsteg, wie beispielsweise für die Dessousmarke Victoria's Secret. Dabei setzte sie ihren trainierten Körper und ihr strahlendes Lächeln stets gekonnt in Szene – auch ihre weißen Beißerchen. Nun verriet sie diesbezüglich etwas Bizarres: Ihre entfernten Zähne dienten Heidi einige Zeit als Talisman!

Das gestand sie nun in dem Podcast "I've Got News For You". Nachdem ihre Weisheitszähne entfernt wurden, entwickelte Heidi einen leichten Überbiss. Daraufhin wurden ihr noch mehr Zähne gezogen. Diese steckte ihre Mutter dann in einen Beutel, den Heidi damals auf Reisen in ihrem Handgepäck stets bei sich trug. "Für mich war das so etwas wie mein Glücksbringer", offenbarte die Germany's Next Topmodel-Jurorin. Ein Aberglaube, der sich mit Blick auf ihre erfolgreiche Karriere ausgezahlt zu haben scheint.

"Ich war jung und habe solche verrückten Dinge einfach getan, schätze ich", erklärte die 48-Jährige weiter. Heidi hatte über diese Eigenart bereits 2005 in einem Interview berichtet, als sie offenbarte: "Ich schleppe alle meine Zähne mit mir rum." Mittlerweile trage sie den ehemaligen Glücksbringer-Beutel aber nicht mehr bei sich.

Anzeige

Getty Images Heidi Klum, Model

Anzeige

Instagram / heidiklum Heidi Klum und ihre Mutter Erna Klum

Anzeige

Getty Images Heidi Klum, Model

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de