Sie schwelgt in Erinnerungen! Heidi Klum (48) kann auf eine erfüllte Modelkarriere zurückblicken. Mittlerweile ist mit ihrer Tochter Leni (17) schon die nächste Generation auf den Laufstegen der Welt unterwegs. Genau wie ihr Nachwuchs träumte auch die Germany's next Topmodel-Ikone offenbar bereits als Teenie von Catwalk-Auftritten – damals allerdings zunächst mit ausbleibendem Erfolg: Das verriet Heidi jetzt mit einem humorvollen Throwback-Post.

Auf Instagram teilte die Blondine jetzt zwei Fotos, die sie in ganz ungewohntem Look zeigen: Mit pechschwarzen Haaren und einem etwas sehr ausdrucksstarken Make-up schaut Heidi mit ernstem Blick in die Kamera. "Ich mit 17, als ich gerade davon träume, ein Model zu sein. Mit dem Lipliner habe ich vielleicht ein bisschen übertrieben...", schrieb die 48-Jährige unter den Beitrag.

Das Träumen von neuen Karrieren hat Heidi offenbar noch nicht aufgegeben: Denn die Laufstegschönheit scheint eine Laufbahn als Musikerin anzustreben! Auf Social Media bewarb sie kürzlich ihren eigenen Weihnachtshit und ein geheimnisvolles Projekt mit dem Rapper Snoop Dogg (50).

Instagram / leniklum Heidi und Leni Klum

Instagram / heidiklum Heidi Klum im Alter von 17 Jahren

Instagram / heidiklum Heidi Klum und Snoop Dogg im Tonstudio

