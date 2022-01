Hat sie etwa heimlich ihr Baby zur Welt gebracht? Im September vergangenen Jahres überraschte Kylie Jenner (24) ihre Fans mit einer süßen Neuigkeit: Sie ist zum zweiten Mal schwanger! Seitdem hält sich die Unternehmerin allerdings mit Schwangerschaftsupdates zurück und teilt nur wenige Details ihrer anderen Umstände mit ihren Fans. Genau aus diesem Grund glauben nun auch einige Supporter, dass Kylies Baby schon das Licht der Welt erblickt hat – doch woran machen sie das fest?

Via Instagram veröffentlicht die 24-Jährige am Mittwoch ein Bild von einem Fotoshooting ihrer Kosmetikmarke. Darauf posiert die brünette Beauty in einem hautengen Kleid – von einem Babybauch ist weit und breit keine Spur. Grund genug für ihre Community zu spekulieren, ob ihr Kind schon da ist oder nicht. "Sie hat das Baby schon bekommen, sie macht es nur nicht öffentlich" oder "Wo ist nur dein Babybauch hin?", kommentieren unter anderem zwei Fans.

Andere wiederum vermuten, dass dieser Schnappschuss vor ihrer zweiten Schwangerschaft geknipst wurde. "Das Bild ist doch eindeutig davor entstanden", "Ich nehme an, dass sie dieses Shooting 2021 vor ihrer Schwangerschaft gemacht hat" oder "Ich bin mir ziemlich sicher, dass sie daran gearbeitet hat, bevor sie schwanger wurde und diese Bilder gemacht hat", schreiben drei andere Follower. Was meint ihr – ist Kylies Baby schon auf der Welt oder nicht? Stimmt in der Umfrage ab.

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner, TV-Star

kyliejenner / Instagram TV-Bekanntheit Kylie Jenner, 2022

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner im Januar 2022

