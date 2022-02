Endlich darf Kylie Jenner (24) ihr Baby in den Armen halten! Die Keeping up with the Kardashians-Bekanntheit bestätigte im September vergangenen Jahres die Baby-Gerüchte: Sie und ihr Partner Travis Scott (30) werden zum zweiten Mal Eltern. Nun verkündete die Unternehmerin tolle Neuigkeiten: Ihr Kind ist da. Ihr Nachwuchs erblickte am 2. Februar das Licht der Welt, wie Kylie auf Instagram verriet – und auch, dass sie einen Sohn bekommen hat, gab sie bereits preis, indem sie ein blaues Herz neben das Datum setzte.

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de