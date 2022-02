Lassen es sich die beiden nun richtig gut gehen? In der diesjährigen Temptation Island V.I.P.-Staffel haben sich Kate Merlan (34) und Jakub Merlan-Jarecki dem ultimativen Treuetest gestellt und der Versuchung standgehalten. Ihre Liebe besiegelten die beiden TV-Stars nur wenige Monate nach dem Fremdgeh-Experiment mit einer romantischen Hochzeit im kleinen Kreis. Im Promiflash-Interview plauderte Kate nun über die gemeinsamen Honeymoon-Pläne der Frischvermählten.

Gegenüber Promiflash verriet die einstige Kampf der Realitystars-Teilnehmerin, dass es für das frischgebackene Ehepaar nicht direkt nach seiner gemeinsamen Hochzeit in den anschließenden Liebesurlaub gehen konnte. "Die Flitterwochen haben wir schon zweimal berufsbedingt verschoben", erzählte sie und fuhr fort, dass sich die beiden jedoch eine niedliche Übergangslösung überlegt haben. "Wir haben uns jetzt auf ein paar Tage Paris in diesem Monat geeinigt, im Sommer geht es dann in die Sonne. Dort wird dann richtig geflittert", freut sich Kate.

Obwohl sich die Beauty teilweise sichtlich enttäuscht von den TV-Lagerfeuer-Szenen ihres Kicker-Gatten gezeigt hatte, stehen nun alle Zeichen auf die ganz große Liebe! Das gaben die beiden bereits in der großen Wiedersehensshow mit ihrer Verlobung bekannt. Kurz nach der letzten Folge des Verführer-Formats teilte das verliebte Ehepaar dann romantische Hochzeitseindrücke mit seinen Fans.

Anzeige

Sonstige Kate Merlan und Jakub Jarecki bei ihrer Hochzeit

Anzeige

Temptation Island V.I.P., RTL Jakub Jarecki und Kate Merlan bei "Temptation Island V.I.P."

Anzeige

Sonstige Kate Merlan und Jakub Jarecki bei ihrer Hochzeit

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de