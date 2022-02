Fiona Erdmann (33) wird bald wieder Mama! Nach einer Fehlgeburt im vergangenen Jahr erwartet die hübsche Influencerin wieder Nachwuchs. Zusammen mit Sohnemann Leo und ihrem Partner Mohammed fiebert sie der Geburt ihres zweiten kleinen Wunders entgegen. Zuletzt zelebrierte sie mit ihrer Familie und Freunden in Dubai unter freiem Himmel eine niedliche Babyparty. Auf den Schnappschüssen präsentierte sie ganz stolz ihre Babykugel. Nun gestand Fiona diesbezüglich – ihr Bäuchlein verdeckt schon fast ihre Füße!

In ihrer Instagram-Story teilte die einstige Germany's Next Topmodel-Kandidatin nun einen Clip, mit dem sie bewies: Ihr Bauch wandelt sich mehr und mehr zu einer XXL-Kugel. Zu dem Video schrieb Fiona: "Ich kann meine Füße so langsam schon nicht mehr sehen. Ich liebe es." Augenscheinlich hatte die werdende Mutter gerade in ihrer Wahlheimat Dubai ein paar Dinge zu erledigen und nutzte die Gelegenheit, um ihren Fans ihren wachsenden Unterleib zu präsentieren.

Ob darin ein kleiner Junge oder vielleicht doch ein Mädchen heranwächst, wollte sie ihren Followern bisher aber noch nicht verraten. Vor der Geburt genießen Fiona, ihr Sohn und ihr Liebster noch ein wenig Familienzeit zu dritt. Wie die Beauty auf Social Media zeigte, gönnten sie sich zusammen ein leckeres Essen in einem schicken Restaurant und machten zudem eine kleine Shoppingtour.

fionaerdmann / Instagram-Story Fiona Erdmanns Babybauch im Januar 2022

Instagram / fionaerdmann Fiona Erdmann mit Mohammed und ihren Sohn Leo im Dezember 2021

Instagram / fionaerdmann Model Fiona Erdmann

