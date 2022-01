Für Fiona Erdmann (33) stand ein sehr besonderer Tag an! Nach einer Fehlgeburt im vergangenen Jahr erwartet die Influencerin aktuell wieder Nachwuchs mit ihrem Partner Mo. Im Netz fiebert die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin der Geburt ihres kleinen Wunders entgegen und teilt immer wieder Einblicke in ihren Alltag als Schwangere. Jetzt konnte Fiona auch endlich ihre Babyparty im Kreise ihrer Liebsten feiern.

Via Instagram-Story stellte die Beauty die zauberhafte Location vor und präsentierte ihre große Babykugel in einem hübschen weißen Kleidchen – dazu trug sie einen Blumenkranz im Haar. Weitere Eindrücke der Feierlichkeiten konnten Fionas Follower dank ihrer Influencer-Freunde gewinnen. Beispielsweise teilte Sarah Harrison (30) einige Bilder und Videos der Gender-Reveal-Party, welche unter der Sonne Dubais in einem großen Park stattfand. Die ehemalige Bachelor-Kandidatin zeigte die niedliche Torte sowie eine kleine Sitzfläche, welche Fiona liebevoll für ihre Gäste mit blauen und pinken Details dekorieren ließ. Auch Fata Hasanović (26) war eingeladen und zeigte sich begeistert. "Es ist wunderschön", schwärmte das Model auf Social Media.

Ob Fionas Sohn Leo ein Brüderchen oder eine kleine Schwester bekommt, bleibt jedoch weiterhin ein Geheimnis – später löste das Model seine Gründe dafür auf. "Ich möchte, dass ihr alles so miterlebt, wie wir heute den Tag haben und nicht einfach nur in einer kurzen Story", erklärte Fiona. Stattdessen möchte die werdende Mama ihre Schwangerschaft sowie die Verkündung des Geschlechts in einem schönen Video festhalten.

sarah.harrison.official / Instagram Fiona Erdmanns Babyparty im Januar 2022

sarah.harrison.official / Instagram Sarah Harrison und Fiona Erdmann im Januar 2022

sarah.harrison.official / Instagram Eindrücke von Fiona Erdmanns Babyparty im Januar 2022

