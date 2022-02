Sie macht ihrem Ärger Luft! Halle Berry (55) gilt als eine der erfolgreichsten Schauspielerinnen Hollywoods. Einen Meilenstein in ihrer 30-jährigen Karriere wird die Schauspielerin dabei bestimmt nie vergessen: Sie gewann 2002 als erste afroamerikanische Frau überhaupt den Oscar als beste Hauptdarstellerin. Seit diesem Zeitpunkt hat es keine andere schwarze Schauspielerin mehr geschafft, den begehrten Goldjungen in dieser Kategorie zu gewinnen – eine Tatsache, die Halle fassungslos macht.

Zwanzig Jahre ist es her, dass Halle den Oscar in dieser Kategorie mit nach Hause nehmen durfte. Seitdem wurde keine andere schwarze Frau darin ausgezeichnet. In der Sendung Screen Queens Rising machte die 55-Jährige nun ihrem Ärger Luft: "Es bricht mir das Herz, das in 20 Jahren keine andere Frau neben mir steht. Ich dachte, wie jeder andere auch, dass sich in dieser Nacht eine Menge Dinge ändern würden." Dies sei leider nicht der Fall gewesen. Auch ihre weitere Karriere hätte nicht so Fahrt aufgenommen, wie es sich die zweifache Mutter erhofft hatte: "Ich dachte der Drehbuch-LKW würde vor meiner Tür stehen. Das ist nicht passiert."

Trotz allem sieht Halle auch das Positive in ihrem Erfolg: "Was ich weiß ist, dass an diesem Tag so viele People of Color inspiriert wurden." Im vergangenen Jahr konnte sie zudem eine Premiere feiern: Die Storm-Darstellerin fungierte für den Netflix-Hit "Bruised" sowohl als Hauptdarstellerin, als auch als Regisseurin – und das trotz gebrochener Rippen.

Anzeige

Courtesy of Sweaty Betty/MEGA Halle Berry, Schauspielerin

Anzeige

Getty Images Halle Berry und Van Hunt im Oktober 2021 in Los Angeles

Anzeige

JOHN BAER/NETFLIX © 2021 Halle Berry als Jackie Justice in "Bruised"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de