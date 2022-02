Oana Nechiti (33) kann ihr Glück noch gar nicht richtig fassen. Im vergangenen Oktober hatte die Let's Dance-Profitänzerin verraten, dass ihr Verlobter Erich Klann (34) und sie zum zweiten Mal Eltern werden. Seitdem hält die gebürtige Rumänin ihre Community im Netz immer über ihre Schwangerschaft auf dem Laufenden. Ende Januar teilte die Beauty beispielsweise ein Foto ihres kugelrunden Babybauches. Nun rührten die ersten Herztöne ihres Babys Oana zu Tränen.

In ihrer Instagram-Story ließ die 33-Jährige ihre Community nun an ihrem Besuch beim Frauenarzt teilhaben. So teilte die werdende Mutter ein kurzes Video, in dem der Herzschlag ihres ungeborenen Kindes zu hören war. Zum ersten Mal ein Lebenszeichen von ihrem Nachwuchs zu vernehmen, schien das ehemalige DSDS-Jurymitglied sichtlich emotional werden zu lassen. "Meine Augen sind voller Tränen", schrieb Oana gerührt zu der Aufnahme.

Anfang des Jahres hatte die werdende Mutter bereits verraten, dass sie die aktuelle Zeit in vollen Zügen auskosten würde. "Ich genieße diese Schwangerschaft noch mal ganz anders als vor neun Jahren. Ich weiß, dass alles andere warten kann, aber diese neun Monate sind so ein Geschenk", hatte die brünette Schönheit geschwärmt. Die Momente mit ihrem Kind im Bauch empfinde sie schlichtweg als Wunder, versicherte sie damals.

Anzeige

Instagram / oana_nechiti Erich Klann und Oana Nechiti im Dezember 2021

Anzeige

oana_nechiti / Instagram Oana Nechiti im Januar 2022

Anzeige

Instagram / oana_nechiti Oana Nechiti, Tänzerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de