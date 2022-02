Kylie Jenners (24) Familie könnte wohl kaum glücklicher sein! Nachdem bereits seit einigen Wochen spekuliert wurde, dass die Unternehmerin zum zweiten Mal Mutter geworden ist, bestätigte sie die Neuigkeiten am Montag endlich selbst: Die Influencerin teilte einen ersten Schnappschuss vom Händchen ihres Kindes im Netz – und verriet mit einem blauen Herz-Emoji, dass sie wohl einen Sohn zur Welt gebracht hat. Die Kardashians sind nach den Babynews total aus dem Häuschen!

Unter Kylies Beitrag auf Instagram tummelten sich zahlreiche Gratulanten – darunter natürlich auch der Keeping up with the Kardashians-Clan. Ihre Halbschwestern Kim (41) und Khloé (37) drückten ihre Freude mit zahlreichen blauen Herz-Emojis unter dem Beitrag aus. Kourtney (42) hingegen schrieb: "Das Leben einer Zweifachmama." Natürlich meldete sich auch der frischgebackene Babydaddy Travis Scott (30) unter dem Beitrag zu Wort: Er hinterließ neben braunen auch ein blaues Herz-Emoji.

Ein Kommentar unter dem Posting sorgte allerdings für besonders viel Spekulationen. Kylies Mutter Kris Jenner (66) schrieb unter den Verkündungsbeitrag "Angel Pie" – und machte damit viele Fans stutzig. Einige Follower glauben, dass die 24-Jährige ihr Kind womöglich "Angel" (zu Deutsch: Engel) genannt haben könnte. "Es sieht so aus, als ob der Name des Babys 'Angel' ist", meinte nur einer von vielen Usern.

Getty Images Kim Kardashian mit ihrer Halbschwester Kylie Jenner

Instagram / kourtneykardash Kylie Jenner und Kourtney Kardashian, Reality-TV-Stars

Getty Images Kris Jenner, Reality-TV-Star

