Ist Shane Warne (52) neuerdings etwa hinter Kate Beckinsale (48) her? Mit seinem Liebesleben sorgte der einstige Cricketspieler schon für so einige Schlagzeilen. Im Dezember 2010 trennte er sich von seiner damaligen Ehefrau – angeblich für Elizabeth Hurley (56). Mit dem Model war der Ex-Sportler schließlich drei Jahre lang verlobt. Doch auch diese Beziehung ging nach langem Hin und Her in die Brüche. Jetzt hat Shane aber wohl ein neues Objekt der Begierde gefunden: Im Netz scheint er Kate Beckinsale auf sich aufmerksam machen zu wollen!

Unter den Instagram-Beiträgen der Schauspielerin ist auffallend oft der Name des 52-Jährigen zu lesen. Shane likte in den vergangenen Wochen alle ihre geposteten Bilder und meldete sich manchmal zusätzlich in der Kommentarspalte. Das fiel auch einigen anderen Followern bereits auf. "Oh, Warney versucht es! Seine nächste Liz Hurley!", reagierte ein User auf einen der Kommentare des Dreifach-Vaters. Ein weiterer vermutete das ebenfalls: "Shane macht sie auf jeden Fall auf sich aufmerksam, indem er dafür sorgt, dass er in ihren Instagram-Benachrichtigungen auftaucht, nur für den Fall."

Kate hat auf die Annäherungsversuche bisher allerdings noch nicht reagiert. Ein Insider heizte Shanes Schwärmerei für die 48-Jährige aber ebenfalls an. "Es ist kein Wunder, dass Warney in Kate vernarrt ist. Sie ist eine jüngere Version seiner Ex Elizabeth Hurley", erklärte die Quelle gegenüber Woman's Day.

Getty Images Shane Warne und Elizabeth Hurley bei einem Event in Sydney, November 2013

Getty Images Shane Warne bei einem Cricket-Spiel in Melbourne, Dezember 2021

Getty Images Schauspielerin Kate Beckinsale bei der Premiere von "The Suicide Squad"

