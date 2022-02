Wie viele Kinder will Nick Cannon (41) eigentlich noch bekommen? Inzwischen ziehen seine Freunde den Comedian schon auf! Vor ein paar Wochen wurde bekannt, dass der Entertainer wieder Vater wird: Seine Freundin Bre Tiesi ist schwanger! Wenn das Baby das Licht der Welt erblickt hat, wird Nick insgesamt acht Kinder haben – und zwar von fünf verschiedenen Frauen! Damit er nicht noch ein neuntes Baby in die Welt setzt, erlaubte sich ein Bekannter jetzt einen Scherz mit dem 41-Jährigen...

Auf Instagram veröffentlichte er jetzt ein ulkiges Foto: Darauf posiert Nick mit einem Verkaufsautomaten. Auf den ersten Blick sehen die Produkte darin wie Tütchen mit Süßigkeiten aus – schaut man aber genauer hin, erkannt man: Es sind lauter Kondome! "Jemand hat mir ein verfrühtes Valentinsgeschenk gemacht! Ein Automat voller Magnum-Kondome", witzelte er in der Bildunterschrift. Fast alle Fans schrieben in den Kommentaren das Gleiche: "Benutze sie bitte auch!"

Tatsächlich stellte Nick bereits klar, dass sein achtes Kind sein letztes sein soll. In seiner The Nick Cannon Show offenbarte er sogar, dass er gar nicht mehr in Versuchung kommen will und dem Sex fürs Erste abgeschworen hat: "Ich versuche enthaltsam zu leben. Mein Therapeut hat mir das empfohlen." Glaubt ihr, dass ihm das wirklich gelingen wird? Stimmt ab!

ActionPress Nick Cannon und Bre Tiesi bei ihrer Babyshower

Getty Images Nick Cannon im Oktober 2019 in Beverly Hills

Getty Images Nick Cannon, Comedian

