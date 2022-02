Die First Dates Hotel-Zuschauer hätten sich für Kati einen anderen Dating-Partner gewünscht! In Roland Trettls (50) TV-Liebeshotel hoffte die 51-Jährige, den perfekten Mann für sich zu finden. Bei ihrem Blind Date saß sie schließlich Mario gegenüber. Mit seiner exzentrischen Art stach der 57-Jährige direkt heraus. Auch bei den Fans der Kuppelshow sorgte er für reichlich Gesprächsstoff. Sie finden es unfair, dass Kati sich mit Mario begnügen muss!

Die Twitter-User finden wenig Gefallen an dem Kuppelshow-Teilnehmer. "Mario ist so ein richtiger Schmierlappen. Bäh!", schrieb ein User. Dabei glaubten sie auch, dass Kati ebenfalls nicht von Mario angetan sein wird. "Das hat Kati nicht verdient!", beschwerte sich ein Nutzer. Ein Weiterer sah das ganz ähnlich und urteilte: "Kati datet Mario? Die bekommt den Schreck ihres Lebens..." Beim Aufeinandertreffen glaubte das Publikum weiterhin, mit ihrer Einschätzung recht zu behalten: "Ihre Reaktion sprach Bände, wenn da so ein Creep wie Mario kommt."

Doch offenbar irrten die Zuschauer an dieser Stelle. Am Ende ihres ersten Dates gab sich Kati begeistert von Mario. "Ich finde, dass das alles echt cool mit uns angefangen hat, alles locker, alles entspannt", fasste sie zusammen und wollte ihn sogar nach ihrem zweiten Treffen noch näher kennenlernen.

