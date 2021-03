Wie geht es eigentlich hinter den Kulissen von First Dates Hotel zu? Nachdem Gastgeber Roland Trettl (49) mit seiner Kuppelsendung "First Dates – Ein Tisch für zwei große Erfolge" erzielte, wagte der TV-Koch im vergangenen Jahr den nächsten Schritt: In seinem Single-Hotel in der französischen Provence bot der Bartträger seinen Gästen die Möglichkeit, sich während ihres Aufenthalts zu verlieben. Seit Anfang Februar flimmert die zweite Staffel der Flirtshow über die Bildschirme. Gedreht wurde diesmal in Kroatien. Doch wie laufen Dates und Co. im "First Dates Hotel" überhaupt ab? Promiflash hat nachgehakt.

Kandidatin Cat checkte vor wenigen Wochen selbst in der Urlaubsunterkunft ein. Für das Tattoomodel wurde damals ein Rendezvous mit Muskelmann Kevin Kapelski organisiert. Doch bis zum ersten Aufeinandertreffen der Singles vergingen einige Tage, wie die Beauty im Promiflash-Interview verriet: "Ich war insgesamt zehn Tage lang in Kroatien. Zuerst ein paar Tage im Quarantäne-Hotel, um Coronamaßnahmen zu treffen." Ihr eigentlicher Aufenthalt im "First Dates Hotel" umfasste hingegen gerade mal drei Tage – und selbst die waren durchgetaktet. "Das Date dauert 90 Minuten", erklärte Cat. Eine durchaus überschaubare Zeitspanne, um sein fremdes Gegenüber kennenzulernen und daraufhin zu entscheiden, ob man sich für ein Wiedersehen verabreden möchte.

Cat war sich jedenfalls schnell sicher, dass zwischen ihr und Kevin kein Funke überspringen wird. Doch auch wenn es mit der großen Liebe nicht klappen wollte, hat die Beauty neue Freundschaften geschlossen – wie beispielsweise mit Tommy. Der Hottie wartete im Hotel ebenfalls auf ein Blind Date, das aus gesundheitlichen Gründen jedoch abgesagt werden musste. "Mit Tommy habe ich dort die meiste Zeit verbracht, wir waren ständig gemeinsam am Pool oder haben gemeinsam gegessen", erinnerte sich Cat zurück.

Cat Arina Liza, "First Dates Hotel"-Teilnehmerin 2021

"First Dates Hotel"-Barkeeper Rocco, 2021

Roland Trettl und Empfangsdame Aline bei "First Dates Hotel"

