Hier hat sich eine echte Kämpfernatur versteckt! Die Serie Euphoria erfreut sich immer größerer Beliebtheit. Seit dem zehnten Januar können sich Fans auf eine wöchentlich neue Folge der zweiten Staffel freuen. Dabei geht es wieder einmal ganz schön heiß zur Sache. Eine der Darstellerinnen hat es auch außerhalb der Serie faustdick hinter den Ohren: Sydney Sweeney ist eine waschechte Kampfsportlerin!

In einem Interview mit Marie Claire Magazine berichtete die Schauspielerin von ihrer besonderen Leidenschaft. "Ich habe eine Ausbildung in Mixed Martial Arts (kurz MMA) absolviert. Mit 14 Jahren habe ich mit dem Kampfsport angefangen und mit 18 hatte ich dann meinen ersten Wettkampf." Diesen habe die 24-Jährige dann auch sogleich gewonnen – und das, obwohl außer ihr nur Jungs antraten, die sich eine Gewichtsklasse über ihr befanden. Die Liebe zu Kampfsportarten entwickelte sich aber schon früher: Im Alter von gerade einmal fünf Jahren lernte die US-Amerikanerin Taekwondo. Offenbar aus dem Grund, um ihre Hyperaktivität in den Griff zu bekommen.

Von dem außergewöhnlichen Hobby der Seriendarstellerin war bei "Euphoria" bisher jedenfalls nichts zu sehen. Dort ist die blonde Schönheit eher mal in freizügigeren Szenen unterwegs, besonders in der ersten Staffel. Davon hatte sie irgendwann genug: Für die Fortsetzung bat Sydney den Regisseur Sam Levinson darum, einige Sexszenen nicht drehen zu müssen. Dieser zeigte sich sofort einverstanden damit.

Getty Images Der "Euphoria"-Cast bei der Premiere im Juni 2019

Sydney Sweeney, Schauspielerin

Sydney Sweeney, "Euphoria"-Darstellerin

