Versteckt Rihanna (33) ihren Ringfinger aus einem bestimmten Grund? Die Sängerin hat vor etwa einer Woche offiziell gemacht, dass sie zum ersten Mal Mutter wird. Zusammen mit ihrem Freund A$AP Rocky (33) erwartet sie Nachwuchs – und das soll längst nicht der einzige große Schritt in der Beziehung der beiden sein. Schon seit Monaten wird spekuliert, dass Rihanna und der Rapper bald heiraten. Sind sie vielleicht längst verlobt und verheimlichen die News aktuell noch?

Der Promifotograf Miles Diggs veröffentliche auf seinem Instagram-Profil einige Bilder der schwangeren Musikerin und dabei fällt den Fans auf: Der Ringfinger von Rihannas linker Hand ist nie vollständig zu sehen. Auf der Aufnahme in Miles' Feed ist der Finger zwar teilweise erkennbar – wird aber von der dunkelblauen Jacke, die die 33-Jährige am Bund greift, größtenteils verdeckt. Auf weiteren Bildern in der Story des Fotografen sind Rihannas Hände überhaupt nicht sichtbar. Versteckt sich an ihrem Ringfinger etwa ein Verlobungsring?

Was aber eindeutig zu sehen ist, ist der wachsende Babybauch der US-Amerikanerin – denn ihr blaues Oberteil ist über die gesamte Länge ausgeschnitten und "nur" geschnürt. So können die Betrachter nicht nur Rihannas Mega-Dekolleté bestaunen, sondern auch einen Blick auf die runde Körpermitte werfen.

Instagram / badgalriri Rihanna im Februar 2022

Getty Images A$AP Rocky und Rihanna bei der Met Gala 2021

Getty Images Rihanna im November 2019

