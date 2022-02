Müssen die Dschungelcamp-Fans in Zukunft tatsächlich auf Daniel Hartwich (43) verzichten? In den vergangenen Tagen hielten sich die Gerüchte im Netz, dass der TV-Moderator bald nicht mehr an der Seite von Sonja Zietlow (53) im RTL-Urwald zu sehen ist. Ein paar verdächtige Äußerungen während der Ausstrahlung der aktuellen Staffel von "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus" führten zu der Annahme, dass Daniel die Promis zum letzten Mal bei ihrem Abenteuer begleitet hat. Jetzt verdichten sich die Hinweise! Steht das Dschungel-Aus kurz bevor?

Wie die Bild-Zeitung jetzt erfahren hat, habe der 43-Jährige aus persönlichen Gründen entschieden, das Format nicht mehr zu begleiten. Demnach möchte er in Zukunft mehr Zeit für die Familie haben – nicht mehr so oft von seiner Frau und seinen Kindern entfernt sein. Das bedeutet aber offenbar nicht, dass er sich ganz aus dem Fernsehgeschäft zurückziehen will. Shows wie Let's Dance, die weniger zeitlichen Aufwand erfordern, möchte Daniel dem Bericht nach auch in den kommenden Jahren treu bleiben.

Aber gibt es schon einen Nachfolger – sollte der Brillenträger mit den flotten Sprüchen tatsächlich nicht mehr in den RTL-Dschungel reisen? Bei den Zuschauern scheint Comedian Chris Tall (30) hoch im Kurs zu sein. Auf eine Bild-Anfrage beim Sender gab es zu den neusten Gerüchten allerdings noch kein Statement.

RTL Daniel Hartwich und Sonja Zietlow beim Dschungelcamp 2022

Getty Images Daniel Hartwich bei "Let's Dance"

TVNOW / Laura Oldenbroek Chris Tall, "The Wheel"-Moderator

