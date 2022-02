Adele (33) verzaubert nach langer Red-Carpet-Pause die Fotografen und ihre Fans. Heute Abend finden die Brit Awards 2022 statt. Neben Ed Sheeran (30) und Olivia Rodrigo (18) ist auch die "Easy On Me"-Interpretin für einen der begehrten Awards nominiert. Doch noch vor der Verleihung der umkämpften Auszeichnungen bezauberte die Sängerin mit ihrem Auftritt auf dem roten Teppich: Adele zog mit ihrer atemberaubenden Robe alle Blicke auf sich!

Die 33-Jährige zeigte sich am roten Teppich in einem bodenlangen schwarzen Abendkleid, das mit einem tiefen V-Ausschnitt besticht. An das traumhafte Dress war zudem eine Schleppe angebracht, die aus einem schwarzen gepunkteten Tüllstoff gefertigt wurde. Mit ihrer Kleiderwahl setzte Adele ihre erschlankte Silhouette perfekt in Szene. Ihre Haare trug die Sängerin offen und in Locken gelegt. Mit großen, glamourösen Ohrringen rundete die "Rolling in the Deep"-Interpretin ihren Look ab.

Die Preisverleihung wird in diesem Jahr zum ersten Mal von dem Comedian Mo Gilligan (33) moderiert. "Ich konnte es selbst kaum glauben, als ich darum gebeten wurde, die diesjährigen Brit Awards zu moderieren", erklärte der Brite gegenüber ITV. Er freue sich darauf durch den Abend führen zu dürfen und fühle sich sehr geehrt.

