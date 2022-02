Mit diesem neuen Host dürfte es amüsant werden! Heute Abend stehen die Brit Awards an – die erfolgreichsten britischen Popmusiker haben also wieder die Chance, ordentlich Preise abzusahnen. Nominiert sind unter anderem Ed Sheeran (30) und David Guetta (54). Der bisherige Moderator Jack Whitehall (33) wurde zuletzt kritisiert, weil er unangebrachte Witze von sich gab. Doch nun gibt es einen neuen Talkmaster: Stand-up-Comedian Mo Gilligan (33) wird durch den Abend führen!

Wie Mo gegenüber ITV verriet, sei er darüber ebenfalls überrascht gewesen: "Ich konnte es selbst kaum glauben, als ich darum gebeten wurde, die diesjährigen Brit Awards zu moderieren! Ich bin mit der Show aufgewachsen und hätte nie gedacht, dass ich einmal Teil des Ganzen sein würde." Für den gebürtigen Londoner sei dies eine große Ehre, wie er weiter betonte. Der Komödiant erlangte vor allem wegen seiner Jurorentätigkeit bei der britischen Version von The Masked Dancer Bekanntheit.

Ob der 33-Jährige in diesem Jahr ebenfalls mit stylishen Looks der Stars konfrontiert wird? Diese lassen sich nämlich gerne mal etwas Besonderes einfallen. Letztes Jahr erschien die Gruppe Little Mix beispielsweise in perfekt abgestimmten weißen Outfits, unter denen sich bei zweien von ihnen Babybäuche abzeichneten. Und auch Harry Styles (28) stach heraus, der in einem Styling der 70er-Jahre auftauchte.

Getty Images Jack Whitehall bei den Brit Awards 2020

ActionPress Mo Gilligan, Stand-up-Comedian

Backgrid / Action Press Leigh-Anne Pinnock, Jade Thirlwall und Perrie Edwards bei den Brit Awards 2021

