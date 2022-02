Jana-Maria Herz (30) ist zutiefst enttäuscht! Die Unternehmerin aus Marbella schien schon eine ganz besondere Verbindung zu Bachelor Dominik Stuckmann (30) aufgebaut zu haben. Bei einem ersten Date kamen sich die zwei ziemlich nahe und Jana plante bereits, mit dem gebürtigen Hessen durchzubrennen. Einen Kuss hat die hübsche Brünette bei dem romantischen Rendezvous jedoch noch nicht bekommen. Beiden wäre es noch zu früh gewesen. Dass Konkurrentin Nele Wüstenberg (28) bei deren erstem Date mit Dominik geknutscht hat, geht Jana gegen den Strich.

Als die Influencerin von ihrem Knutsch-Ausflug mit dem 30-Jährigen zurück in die Villa kam und den anderen Girls ausführlich davon berichtete, war Jana ihre Enttäuschung sichtlich anzusehen. "Ich habe gedacht, ich habe eine Verbindung zu ihm aufgebaut, wo keine andere Frau hinkommen kann. Das war alles so schön und dann hat er einfach eine andere Frau geküsst", ärgerte sich die eifersüchtige Liebesanwärterin. Plant sie deswegen etwa, direkt hinzuschmeißen? "Ich dachte, was mach ich hier?", betonte sie zumindest und fügte hinzu: "Ich bin für einen Mann hier und wenn er andere Frauen küsst, das kann ich nicht."

Immerhin ging es für die 30-Jährige kurz darauf zu einem Gruppendate. Dort ließ sie es sich auch nicht nehmen, Dominik mit ihrem Unmut zu konfrontieren. Der fühlte sich durch die direkte Art ziemlich in die Ecke gedrängt. "Das war ein bisschen komisch. So gefühlt hat sie mich auch ein bisschen nach hinten geschmissen. Sie hat mir das Gefühl gegeben, dass ich jetzt auf sie zukommen muss. Sie hat mir schon eine mitgegeben", reflektierte der IT-Spezialist das Gespräch mit Jana im Anschluss.

Alle Infos zu "Der Bachelor" auf RTL+.

Anzeige

Der Bachelor, RTL Dominik Stuckmann und Nele Wüstenberg

Anzeige

Der Bachelor, RTL Jana-Maria Herz beim Bachelor

Anzeige

Der Bachelor, RTL Bachelor Dominik Stuckmann

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de