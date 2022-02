Große Trauer um Gerald Williams. Der Baseballer erlangte in den 90er-Jahren große Bekanntheit. Der gebürtige US-Amerikaner, der auch unter dem Namen "Ice" bekannt war, spielte zu Lebzeiten unter anderem für die New York Yankees und die New York Mets – und verschaffte sich dadurch einen großen Namen als Verteidiger. Doch nun wurde die schreckliche Neuigkeit bekannt gegeben: Gerald ist im Alter von gerade einmal 55 Jahren verstorben.

Das bestätigte sein langjähriger Teamkollege Derek Jeter nun gegenüber The Player's Tribune. "Gerald Williams ist heute Morgen nach seinem Kampf gegen den Krebs verstorben", ließ er in einem Statement verlauten. Zusätzlich machte der 47-Jährige dabei klar, wie schrecklich der Verlust für ihn ist: "Ruhe in Frieden, mein Bruder. Meine Gedanken und Gebete sind bei seiner Frau Liliana und ihrer ganzen Familie."

Die New York Yankees meldeten sich nach Bekanntwerden seines Ablebens ebenfalls in einem Statement zu Wort. "Die Yankees sind zutiefst betrübt über den Tod von Gerald Williams [...]", notierte der Verein auf Twitter. Der Sportler sei stets ein toller Teamkamerad gewesen – und die Mannschaft könne den Verlust überhaupt nicht begreifen: "Die Yankees sprechen Geralds Familie und Freunden ihr aufrichtiges Beileid aus."

Getty Images Gerald Williams, ehemaliger Baseballer

Getty Images Derek Jeter, Sportler

Getty Images Gerald Williams im Februar 2005 in Florida

