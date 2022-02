Sind Orlando Bloom (45) und Katy Perry (37) längst Mann und Frau? Vor rund drei Jahren haben der Schauspieler und die Sängerin bereits öffentlich bekannt gegeben, dass sie sich verlobt haben. Mittlerweile sind die beiden auch Eltern einer kleinen Tochter – aber noch kein Ehepaar. Oder etwa doch? Zuletzt machten immer wieder Gerüchte die Runde, dass der Brite und die US-Amerikanerin heimlich geheiratet haben. Jetzt hat sich Katy zu diesen wilden Spekulationen geäußert.

Im Rahmen der "The Kyle and Jackie O Show" plauderte die Musikerin aus, dass es bis dato keine heimliche Hochzeit gegeben habe. Ganz im Gegenteil: Die 37-Jährige und ihr Liebster sind mit der Planung noch gar nicht so weit, endlich den Schritt vor den Traualtar zu gehen. "Wir wissen noch immer nicht, wo wir heiraten werden", erzählte Katy. Auch die aktuelle Gesundheitslage mache es schwer, endgültige Vorbereitungen zu treffen – immerhin ändere sich alle paar Monate etwas an den Maßnahmen. Das Duo plant für seine Hochzeit eine große Feier.

Dass das Jawort derzeit noch auf sich warten lässt, schadet der Liebe des Paares aber absolut nicht. Zu Orlandos 45. Geburtstag Mitte Januar schwärmte Katy in den höchsten Tönen von ihrem Liebsten. "Danke, dass du ein ständiger Kompass bist, ein unerschütterlicher Anker und Lebensfreude in jeden Raum bringst, den du betrittst. Du bist die Liebe und das Licht meines Lebens", schrieb sie auf Instagram.

Getty Images Katy Perry und Orlando Bloom im September 2021 in Kalifornien

Getty Images Musikerin Katy Perry

Getty Images Katy Perry und Orlando Bloom im August 2019 in Hollywood

