Gab es für Kati und Mario nach First Dates Hotel ein Happy End? Zwischen der 51-Jährigen und dem Österreicher schien beim Blind Date in der Vox-Kuppelshow alles zu passen. Obwohl viele Zuschauer der Meinung waren, dass die flippige Art des Brillenträgers bei der Blondine nicht gut ankommen würde, war Kati am Ende ganz begeistert von Mario. Aber wie ist die Geschichte der beiden weitergegangen? Gegenüber Promiflash packte das Duo nun aus, ob es für eine Beziehung gereicht hat.

"Wir sind zwar kein Paar geworden, haben uns aber dennoch gesucht und gefunden! Freunde bis ans Lebensende", verriet die Blondine im Gespräch mit Promiflash. Aufgrund der aktuellen Gesundheitslage sei es noch nicht zu einem weiteren Treffen gekommen – die beiden halten aber nach wie vor Kontakt. "Die Entfernung zwischen uns ist definitiv zu groß. Außerdem: Zwei so Verrückte wie wir wären für die Menschheit definitiv zu viel", erklärte Kati und witzelte dabei über ihren exzentrischen Charakter. Über ihren Datepartner kann sie trotz Liebespleite nur gute Worte verlieren. "Mario ist ein toller, charmanter Kerl mit dem Herz am richtigen Fleck. Ein cooler Sänger und Entertainer. Spontan und äußerst witzig", schwärmte sie.

Und Mario? Der erinnert sich ebenfalls gerne an die Zeit in Kroatien zurück. "Es war eine tolle Zeit im 'First Dates Hotel'. Wenn es zeitlich ausgeht, werde ich Kati sicher in Gera besuchen", berichtete er. Die Erlebnisse möchte er gerne auf eine besondere Art noch einmal aufleben lassen. "Da ich ja selber komponiere und schreibe, werde ich sicher einen Song über diese wunderbare Zeit in Kroatien machen", plauderte er aus.

