Wie denken Sandra Janina (22) und Juliano Fernandez heute über ihre Temptation Island V.I.P.-Teilnahme? Die zwei Turteltauben sind neben Kate Merlan (34) und Jakub Jarecki das einzige Paar, das den Treuetest auf der Insel der Versuchung erfolgreich bestanden hat. Mit Promiflash sprachen die Reality-TV-Stars nun noch einmal über die Geschehnisse in der Show: Hat das Format die Beziehung von Sandra und Juliano beeinflusst?

Im Gespräch mit Promiflash erzählte die 22-Jährige, dass sich die Teilnahme an der Sendung auf jeden Fall für die beiden gelohnt hat. "Sie hat uns nur mehr zusammengeschweißt und uns gezeigt, in welche Richtung es gehen soll", schwärmte sie. Trotzdem waren die Dreharbeiten natürlich alles andere als leicht für Sandra und Juliano. Der ehemalige Are You The One?-Kandidat würde deshalb auch rückblickend nicht noch einmal bei dem Format mitmachen.

Doch wie stehen die Influencer nach Ende der Dreharbeiten eigentlich zu ihren einstigen Mitkandidaten? "Manche mag man, mache mag man nicht", erklärte Sandra ihre Haltung. Natürlich hoffe sie, dass die Freundschaften, die am Set entstanden sind, auch zukünftig halten. Trotzdem tausche sie sich nicht mehr mit allen Teilnehmern regelmäßig aus. Juliano scheint es da ähnlich zu gehen: "Zu Jakub habe ich noch regelmäßigen Kontakt, zu den anderen Jungs ab und zu mal."

"Temptation Island V.I.P." ab dem 11. November auf RTL+

Anzeige

Temptation Island V.I.P., RTL Juliano Fernandez und Sandra Janina beim "Temptation Island V.I.P."-Lagerfeuer

Anzeige

RTL / Frank Fastner Juliano Fernandez und Sandra Janina

Anzeige

Temptation Island V.I.P., RTL Juliano Fernandez und Sandra Janina beim "Temptation Island V.I.P."-Lagerfeuer

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de