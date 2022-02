Das ist aber ein überraschender Zufall! Seit einer gefühlten Ewigkeit ist Günther Jauch (65) bereits das Gesicht von Wer wird Millionär?. Viele spannende Kandidaten nahmen bereits auf dem Stuhl gegenüber von Herrn Jauch Platz und mussten sich kniffligen Fragen stellen. Es dann auch noch bis zu der Millionenfrage zu schaffen, ist dabei alles andere als leicht. In der letzten Folge gab es nun ein Wiedersehen der besonderen Art: Die Kandidatin Petra Lehner und der Moderator sind alte Bekannte!

Petra offenbarte dem gebürtigen Münsteraner im Laufe der Sendung, dass die beiden vor 17 Jahren einen gelungenen Abend miteinander verbracht hätten: Sie war damals in Bischofshofen für einen Mobilfunkanbieter bei der Vierschanzentournee anwesend – als Ferienjob während des Studiums. Auch Jauch war vor Ort, um das Skispringen zu moderieren. Bei einem gemeinsamen Essen des RTL-Teams und der Sponsoren saßen die zwei dann zufällig nebeneinander. "Wir haben so lange gesessen, bis die uns aus dem Wirtshaus rausgeworfen haben", erzählte die Oberpfälzerin. Da sei es schon fünf Uhr morgens gewesen!

Herr Jauch habe das Vergnügen am Ende sogar zahlen wollen. Daran konnte sich die heutige Gymnasiallehrerin noch ganz genau erinnern. Sie bot ihm an: "Das nächste Mal zahle ich." Von der Erzählung seiner Kandidatin war der Fernsehmoderator sichtlich amüsiert, auch wenn er sich augenscheinlich nicht an alle Einzelheiten von damals erinnern konnte. "Tolle Geschichte, der Wahnsinn", schmunzelte der 65-Jährige abschließend.

Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Kandidatin Petra Lehner und Günther Jauch bei "Wer wird Millionär?"

Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Petra Lehner, Kandidatin bei "Wer wird Millionär?"

Anzeige

TVNOW / Stefan Gregorowius Günther Jauch bei "Wer wird Millionär?"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de