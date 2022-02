Laura W. (20) erinnert sich an ihre Kindheit zurück. Die Bayerin versucht derzeit, in der neuen Staffel von Germany's next Topmodel ihren Traum von einer Modelkarriere zu verwirklichen. In der ersten Folge konnte sie Moderatorin Heidi Klum (48) bereits von sich überzeugen und flashte mit ihrer Schönheit und ihrem Selbstbewusstsein. Doch das war nicht immer so: Laura gab zu, dass ihr früher einmal alle Augenbrauen und Wimpern ausfielen!

In einem Video stellte sich die 20-Jährige bei ProSieben vor und erzählte von ihrer Kindheit und ihrer körperlichen Verwandlung. "Es ging erstmals damit los, dass sich meine Eltern scheiden lassen haben", erklärte Laura ehrlich. Denn der emotionale Stress hat sich sogar auf ihr Äußeres ausgewirkt! "Mein Körper hat da ein bisschen komisch drauf reagiert, sodass ich keine Augenbrauen und keine Wimpern hatte und auch sehr viel zugenommen habe", erinnerte sie sich.

Mit 15 Jahren hat ihr Leben jedoch eine Kehrtwende gemacht und die Blondine hat sich komplett verändert: Sie nahm viel ab und wurde zu einem ganz anderen Menschen! "Es hat auch wieder angefangen, dass meine Wimpern und Augenbrauen gewachsen sind und vor allem auch mein Selbstbewusstsein", gab Laura zu.

Anzeige

Instagram / laurajebella Laura W., GNTM-Kandidatin

Anzeige

ProSieben/Rankin Eines der Plakate für die 17. Staffel von "Germany's next Topmodel"

Anzeige

Instagram / laurajebella Laura, GNTM-Kandidatin 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de