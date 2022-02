Beim diesjährigen Bachelor ist bereits einiges los – sogar der erste Kuss ist schon gefallen! Dominik Stuckmann (30) entschied sich spontan dazu, diesen Nele Wüstenberg (28) zu geben, während beide ein romantisches Date verbrachten. Einer Kandidatin gefiel das aber gar nicht: Jana-Maria Herz (30) hatte sich diesen besonderen Moment wohl selbst gewünscht. Immerhin war sie die Auserwählte für das erste Einzeldate der Staffel gewesen. Nun steht ihr die Siegerin der letzten Bachelor-Ausgabe zur Seite: Michelle Gwozdz alias Mimi gibt Jana-Maria einen gut gemeinten Ratschlag via Promiflash!

Im Interview mit Promiflash riet die Kölnerin der 30-Jährigen, nicht aufzugeben: "Ganz ehrlich? Wenn es sich in dem Moment richtig anfühlt, mit dem Herzen voll und ganz dabei zu sein – go for it. Warum sollte es schlimm oder etwas Schlechtes sein, Gefühle zu entwickeln?" Mimi könne voll und ganz nachvollziehen, dass sich bei Jana-Maria bereits Schmetterlinge im Bauch angesiedelt haben. Das passiere in so einer Situation, in der es nur um das Verlieben und Kennenlernen ginge, schneller als gedacht.

Die Fans der Show sind jedenfalls etwas genervt von Jana-Marias Verhalten und vergleichen dieses schon mit dem von Mimi. Die 27-Jährige hatte in ihrer Staffel nämlich ebenfalls mit einem regelrechten Gefühlschaos zu kämpfen gehabt. "Mimi 2.0", "Trägt Jana eine Maske, unter der Mimi ist?", und: "'Ich habe Gefühle aufgebaut und jetzt küsst du einfach eine' – das ist nicht Mimi, die ist schlimmer", schrieben drei von vielen Usern diesbezüglich auf Twitter.

Der Bachelor, RTL Nele Wüstenberg und Dominik Stuckmann bei einem Bachelor-Einzeldate

Instagram / janamariaherz Jana-Maria Herz, Bachelor-Kandidatin

TVNOW Michelle Gwozdz, Bachelor-Gewinnerin 2021

