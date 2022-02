Pete Davidson (28) geht noch nicht den nächsten Schritt! Schon seit Wochen betonen Insider immer wieder, wie ernst es zwischen dem Comedian und seiner Freundin Kim Kardashian (41) sei. Das Paar soll jede freie Minute miteinander verbringen und eine gemeinsame Zukunft planen. Zuletzt wurde sogar gemunkelt, dass Pete von New York zu der Unternehmerin an die Westküste zieht. Jetzt hat er tatsächlich einen Umzug angekündigt – aber nicht zu Kim.

Als er sich per Videoschaltung mit NBCLX-Moderatorin Tabitha Lipkin unterhielt, entschuldigte sich der 28-Jährige für das Chaos in seinem Hintergrund. "Ich will nur sicherstellen, dass keine Unterwäsche zu sehen ist. Sorry, meine Wohnung ist eklig", sagte er. Für die Unordnung gebe es allerdings einen Grund – Pete sei gerade dabei, all sein Hab und Gut zusammenzupacken. "Ich ziehe nach Brooklyn und bin wirklich aufgeregt", erzählte er. Doch warum nach Brooklyn und nicht zu Kim nach Los Angeles? Offenbar ist es dem TV-Star wichtig, eine Bleibe in NYC zu haben. "Ich liebe Staten Island, aber es dauert einfach zu lange, über diese Brücke rüberzukommen", schilderte er.

Ernst ist es aber nichtsdestotrotz zwischen Kim und Pete – zuletzt hatte er die 41-Jährige erstmals als "seine Freundin" betitelt. "Wenn ich frei habe, hänge ich entweder mit meinen Freunden ab oder chille drinnen mit meiner Freundin. Ich mache also nicht viel", plauderte er über seine Freizeitbeschäftigungen.

Getty Images Pete Davidson, Comedian

Getty Images Kim Kardashian im November 2021 in New York City

Getty Images Pete Davidson bei der Met Gala 2021

