Macht Pete Davidson (28) seine Beziehung mit Kim Kardashian (41) hiermit etwa offiziell? Schon seit Monaten schwirren um den Comedian und die Reality-TV-Bekanntheit Liebesgerüchte. Zwischen den beiden soll es sogar immer ernster werden. Sogar die Familien des Komikers und der Keeping up with the Kardashians-Bekanntheit sollen sich bereits kennengelernt haben. Öffentlich äußerten sich die Turteltauben allerdings noch nie übereinander – bis jetzt? Pete sprach in einem Interview nun über "seine Freundin"!

Mit People plauderte der 28-Jährige über seinen Zeitvertreib. Social Media habe in seinem Alltag kaum Platz. "Wenn ich frei habe, hänge ich entweder mit meinen Freunden ab oder chille drinnen mit meiner Freundin. Ich mache also nicht viel", erklärte Pete. Dass er damit Kim meinen können, liegt nahe. Damit wäre es das erste Mal, dass der US-Amerikanerin seine Beziehung zu der Influencerin öffentlich bestätigt.

Dabei klangen Petes angebliche Aussagen bei einem Besuch der University of Rochester ebenfalls nach einem Liebes-Outing. Dabei soll er sich zwar geweigert haben, Fragen zu Kim zu antworten, doch laut The Sun habe er klargestellt: "Es läuft großartig und wir sind sehr glücklich."

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian, TV-Star

MEGA Pete Davidson, Comedian

Getty Images Pete Davidson, Comedian

