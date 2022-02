Jennifer Lopez (52) und Owen Wilsons (53) Filmfiguren in Marry Me sind große Sympathieträger! Die "Jenny from the Block"-Interpretin und der "Nachts im Museum"-Darsteller stürzen sich in der neuen Liebeskomödie als Kat Valdez und Charlie Gilbert in ein romantisch-amüsantes Abenteuer. Dabei bringen die Charaktere die Kinobesucher mit ihrem Witz und ihrem Charme zum Schmunzeln. Aber wie sind J.Lo und Owen denn hinter den Kulissen eigentlich wirklich drauf? Promiflash hat bei der "Marry Me"-Darstellerin Sarah Silverman (51) nachgefragt...

"Jennifer ist so warmherzig und Owen ist einfach so süß und ein bisschen naiv und ganz bei der Sache", schwärmte Sarah jetzt im Promiflash-Interview von ihren Schauspielkollegen. In "Marry Me" spielt die US-amerikanische Komikerin Charlies beste Freundin Parker – und deshalb habe sie am Set natürlich mehr Zeit mit Owen verbracht. "Er ist so entzückend und charakterstark", betonte die 51-Jährige.

Und auch Michelle Buteau, die in dem Film Kats Assistentin Melissa spielt, ist von Owen total hin und weg. "Er ist so süß", brachte die Stand-up-Comedian ihre Begeisterung zum Ausdruck. Am Set herrschte aber wohl allgemein eine sehr gute Stimmung unter den Schauspielern. "Das ganze Team hat sich so gut verstanden", berichtete Maluma (28) nämlich zudem.

